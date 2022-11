Moconesi (Genova) – E’ rientrato in casa ed ha trovato i ladri che stavano rubando nell’abitazione ed invece di spaventarsi ha chiamato i carabinieri e poi li ha inseguiti in auto mentre i malviventi cercavano di fuggire. Scene da film, ieri sera, in frazione Cornia, nel comune di Moconesi, dove una banda di ladri d’appartamento ha scelto male la vittima dell’ennesimo colpo. Il proprietario di casa, infatti, li ha inseguiti in macchina per le strette e tortuose vie della zona sino a quando l’auto dei ladri è precipitata in un dirupo.

All’arrivo delle auto dei carabinieri, però, dei ladri nemmeno l’ombra, fuggiti nella boscaglia per evitare l’arresto ma le indagini serrate hanno condotto all’arresto di due cittadini albanesi ed altri due sono ricercati.

I quattro hanno precedenti specifici e certamente non dimenticheranno facilmente il colpo finito male.