Genova – Officina in fiamme, questa mattina all’alba, nella zona degli Erzelli. Per cause ancora in via di accertamento ha preso fuoco il locale di una officina di riparazioni auto che, al momento del rogo, era chiusa.

Le chiamate dei passanti intorno alle 6 quando, dai locali, ha iniziato a uscire denso fumo nero e poi fiamme.

Sul posto, in via Melen, sono accorsi i vigili del fuoco che hanno accertato che all’interno non si trovasse nessuno e poi hanno spento le fiamme.

I danni sarebbero ingenti e diverse auto avrebbero preso fuoco.

Spento l’incendio sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

Fortunatamente non si registrano feriti.

(Foto di Archivio)