La Spezia – Ancora un automobilista sorpreso alla guida di un automezzo senza assicurazione e senza la patente di guida. E’ emergenza, nella provincia di La Spezia per il numero di episodi scoperti dalle forze dell’ordine.

L’ultimo caso scoperto riguarda un cinquantenne che ha comprato un autocarro pur avendo la patente sospesa e lo la guidato senza avere la copertura assicurativa.

Un pericolo per gli altri automobilisti e per i pedoni visto che, in caso di incidente, la vittima non sarebbe stata risarcita.

L’uomo stava percorrendo la parte alta di Corso Cavour alla guida di un autocarro quando, come notato con evidenza dagli Agenti, guardando nel retrovisore si è accorto che un’auto della Polizia Locale lo seguiva nella marcia. L’autista, un cinquantenne italiano, ha deciso quindi di accostare e cedere il passo all’auto di servizio. Questo comportamento, non proprio usuale, e le condizioni di manutenzione dell’autocarro, hanno confermato i sospetti negli operatori che hanno deciso di sottoporre a controllo il mezzo ed il relativo conducente.

Una volta imposto l’alt, la pattuglia richiedeva i documenti di circolazione e la patente di guida, notando altresì una certa sintomatologia nel conducente rapportabile all’assunzione di bevande alcoliche. L’uomo esibiva la patente con estrema naturalezza, nonché la carta di circolazione del mezzo, ma riferiva di non avere al seguito il certificato assicurativo. Mentre gli Agenti attendevano l’arrivo di una pattuglia di supporto che portasse l’etilometro, immediatamente avviavano, tramite la Centrale Operativa del Comando, tutte le verifiche sui documenti di guida e sulla persona, interrogando gli archivi ministeriali e le varie banche dati.

Incrociando gli esiti dei vari accertamenti veniva così appurato che al conducente, peraltro pluripregiudicato, nel 2020 era stato notificato l’obbligo di sottoporsi entro trenta giorni a visita in Commissione medica per verificare la persistenza dei requisiti psico-fisici necessari per condurre veicoli, disposta a seguito di segnalazione delle Forze dell’Ordine che lo avevano colto a consumare stupefacenti. L’uomo però non si era mai presentato, quindi la sua patente risultava sospesa da due anni; oltre a ciò veniva accertato che l’autocarro, di sua proprietà, dal momento dell’acquisto non era mai stato assicurato. Per quanto riguardava invece la sintomatologia dell’uomo, sottoposto alle prove con etilometro, risultava aver guidato con un tasso alcolemico compreso nella fascia media da 0,80 a 1,5 g/l.

Scattavano quindi per lui, oltre alla denuncia penale per la guida in stato di ebbrezza alcolica, sanzioni amministrative per circa 1.100,00 euro; inoltre il verbale per l’illecito di guida con patente sospesa per non essersi sottoposto agli esami medici, verrà trasmesso alla locale Prefettura, che disporrà l’immediata revoca definitiva della patente di guida.

L’autocarro invece veniva sequestrato e, contemporaneamente, sottoposto a fermo per tre mesi; qualora la sanzione per guida senza assicurazione non venisse pagata ed il mezzo assicurato per almeno sei mesi, sarà applicata la confisca definitiva del veicolo e la proprietà passerà allo Stato per la successiva vendita all’asta.