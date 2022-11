La Spezia – Si sono incontrate in obitorio per la scomparsa dell’uomo al quale erano legate ma hanno scoperto in quell’occasione la presenza di una terza donna.

Una vicenda degna di un film quella avvenuta a La Spezia e raccontata da Il Secolo XIX nella sua edizione odierna. Ex moglie e nuova compagna si sono incontrate in obitorio per la morte dell’uomo cui erano legate ma durante le pratiche burocratiche hanno scoperto che lui, sette anni prima, aveva sposato una terza donna che è risultata all’oscuro della morte del marito.

Tutto è iniziato con il decesso dell’uomo e con le due donne che si incontrano in obitorio per un momento di raccoglimento. Sguardi freddi tra loro ma in fondo al cuore il dolore per la scomparsa dell’uomo.

Ad un tratto, però, mentre parlano con gli addetti alla cerimonia funebre, questi rivela che, a dover firmare la documentazione, non è la compagna e neppure la ex moglie ma la donna con cui l’uomo risulta sposato da 7 anni.

Tra lo sbigottimento delle due donne, all’oscuro della presenza della terza, è stata raggiunta telefonicamente la persona registrata come consorte all’anagrafe spezzina. La donna, però, non sapeva del decesso dell’uomo e si è precipitata in obitorio per l’ultimo saluto e per le formalità burocratiche.

Tra un pianto e l’incredulità, le tre donne si sono incontrate ed hanno cercato di ricostruire come siano andate le cose e come abbia fatto l’uomo a nascondere alle tre donne la presenza delle altre due.