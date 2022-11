Genova – Saranno le immagini registrate dalle telecamere di lungomare Canepa a svelare la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita ieri Romana Conte, 51 anni, la donna travolta dalla motrice di un camion mentre percorreva la strada su uno scooter. Per la donna, che viveva in via Orsini ad Albaro, nessuna speranza sin dal primo impatto con il pesante automezzo che l’ha travolta. E’ morta prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118.

Il conducente del mezzo, un uomo residente nel torinese, è scattata l’accusa per omicidio stradale e le verifiche di rito per le sue condizioni alla guida.

L’incidente mortale è avvenuto in pochi secondi e ancora non è chiara la dinamica del tragico impatto. Le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro le registrazioni delle telecamere che potrebbero fornire elementi utili per le indagini.

Intanto infuriano le polemiche per il dodicesimo incidente mortale da inizio anno nonostante l’impiego massiccio, su diversi tratti stradali cittadini, di telecamere e autovelox “intelligenti” che sorvegliano le strade sanzionando in modo automatico velocità eccessiva e chi passa con il rosso.

Una cascata continua di multe che non sembra aver ridotto il numero degli incidenti, specie quelli mortali.