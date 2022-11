Genova – Autobus bloccato in via Montenero, nel quartiere di Staglieno e ancora una volta dalle auto e furgoni parcheggiati in modo irregolare. Il blocco è avvenuto questa mattina, prima dell’alba, lungo la strada dove da tempo si segnalano problemi per il passaggio per la presenza di auto e mezzi furgonati posteggiati in barba alle regole del Codice della Strada ma anche dello stesso “buon senso”.

Ancora una volta i residenti della zona hanno subito ritardi negli spostamenti e il rischio che un’ambulanza chiamata per una emergenza non riuscisse a passare mettendo a rischio la vita del paziente.

Proteste sui social e richieste al Comune di Genova di far circolare auto della polizia locale in orario notturno per sanzionare chi posteggia in modo tale da bloccare letteralmente il passaggio.