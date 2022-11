Imperia – Hanno fatto irruzione nell’ospedale dove era ricoverato il figlioletto neonato e lo hanno strappato ai medici e le infermiere per poi tentare una pericolosa quanto inutile fuga.

Una coppia di genitori di origine nigeriana è stata raggiunta e fermata alla stazione di Imperia dove probabilmente avrebbero preso un treno per allontanarsi in una disperata fuga. La vicenda, tutta da chiarire, vede la coppia privata della patria potestà nei confronti del figlioletto neonato e un disperato tentativo di portarlo via.

Secondo il Tribunale, infatti, i due non sarebbero idonei a crescere il piccolo che è stato affidato alle cure dei medici del reparto di ostetricia e ginecologia dove è nato.

I genitori, però non accettano la decisione del giudice e questa mattina si sono presentati in ospedale per vedere il piccolo.

Gli infermieri hanno provato a spiegare che non era possibile avvicinarsi al piccolo proprio per la disposizione del Tribunale ma, in tutta risposta, la coppia si è infuriata ed ha affrontato il personale tra spintoni e urla ed ha “rapito” il piccolo per poi lasciare l’ospedale in tutta fretta.

Naturalmente è scattato l’allarme e in breve le forze dell’ordine hanno sorvegliato tutti i possibili punti di partenza della città e li hanno individuati nei pressi della locale stazione ferroviaria.

I due sono stati arrestati e il piccolo è stato riconsegnato all’ospedale.

Ora la situazione è ancora più complessa per i due genitori che però chiedono di poter stare con il bambino.