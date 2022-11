Genova – Nuova tragedia della solitudine nel capoluogo ligure dove un uomo di 67 anni è morto nella sua abitazione ed i vicini di casa hanno dato l’allarme dopo una settimana che la Tv restava accesa giorno e notte.

L’episodio è avvenuto in via Montello dove i vigili del fuoco sono arrivati su segnalazione e dove hanno trovato il corpo senza vita riverso su un divano dove probabilmente è stato colpito da un attacco cardiaco o da un malore fulminante.

Fatto il ritrovamento, il corpo è stato affidato alla polizia mortuaria che lo ha trasferito in obitorio per le verifiche necessarie e sono stati gli stessi pompieri a spegnere la Tv che era rimasta accesa per diversi giorni, probabilmente da una settimana.

E proprio il rumore proveniente dall’appartamento ha fatto scattare l’allarme quando i vicini, sentendo l’apparecchio costantemente acceso giorno e notte, si sono insospettiti.