Giornata di scambio, prestito e acquisto libri a offerta libera alla Biblioteca di Quartiere della Maddalena presso A.Ma. Dalle 16.30 alle 18.30 è possibile scegliere un libro a prestito – non è necessario essere soci: è sufficiente riportare il libro entro un mese – oppure prendere uno o più volumi a scambio o offerta libera.

La Biblioteca di quartiere accetta anche in dono volumi di narrativa contemporanea e classica in ottimo/buono stato e libri per bambini/ragazzi che vengono ridistribuiti ai frequentatori più giovani che hanno anche uno scaffale di prestito loro dedicato.

Alcuni volumi per ragazzi contribuiranno alla neonata Biblioteca di Quartiere in Via di Prè 137r gestita dall’associazione Semiforesti – in collaborazione con noi di A.Ma – aperta ogni venerdì dalle 16 alle 19.