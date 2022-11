Torna l’alta pressione sul Nord Italia portando un miglioramento del tempo anche sulla Liguria ma il cielo non sarà del tutto sereno.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 11 novembre 2022

Al mattino cielo quasi sereno lungo la fascia costiera. Addensamenti anche compatti lungo i versanti padani con sconfinamenti “a cappello” sui crinali. Nel pomeriggio velature diffuse lungo le coste ed ancora annuvolamenti sparsi oltre Appennino, senza piogge.

Venti: Moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale al mattino, in parziale attenuazione in giornata. Altrove vento debole o moderato da nord-est.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo

Temperature: Stazionarie o in lieve calo le minime, massime in aumento sotto cost

Costa: min +12/15°C, max +17/21°C

Interno: min +3/8°C, max +12/16°C (fondovalle/collina)

Sabato 12 novembre 2022

Velature sparse anche dense caratterizzeranno la giornata, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Qualche nube più bassa nelle aree interne senza piogge.

Venti: Tesi dai quadranti settentrionali specialmente tra Genova e Savona specie al mattino, deboli o moderati da nord-est altrove.

Mari: Stirato sottocosta. Mosso al largo del ponente.

Temperature: In leggero calo.

Tendenza per domenica 13 novembre 2022

Nubi sparse su tutta la regione con qualche pioggia nel pomeriggio sui versanti padani orientali.

Ventilazione debole

Temperature in calo.