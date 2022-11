Chiavari – Aveva trasformato l’appartamento in cui viveva con la madre in una centrale dello spaccio di marijuana ma è stato scoperto e arrestato e la madre, che ha tentato di impedire l’accesso in casa agli agenti rischia di essere considerata una complice.

La vicenda è avvenuta nel corso di una operazione anti droga della polizia del commissariato di Chiavari che sta effettuando una serie di verifiche e controlli per rispondere all’aumento di consumo e spaccio di droga nella cittadina rivierasca.

Gli agenti hanno fatto un controllo nell’abitazione di un giovane ma il ragazzo è fuggito cercando di sottrarsi alle sue responsabilità e la madre, 60enne, ha cercato di impedire l’ingresso in casa degli agenti chiudendosi all’interno.

La polizia è stata costretta a chiamare i vigili del fuoco per entrare e nell’abitazione sono stati trovatu 400 grammi di marijuana, bilancini elettronici di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione di stupefacenti.

Foto di Archivio