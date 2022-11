Chiavari – Giravano in macchina sul lungomare con mezzo chilo di hashish nascosto sotto un sedile della vettura ma sono stati fermati per un controllo e arrestati.

Gli agenti del commissariato di Chiavari hanno arretsato un 25enne e la sua fidanzata 28enne, residenti nel Tigullio, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La coppia è stata tratta in arresto dopo essere stata fermata mentre transitava sul lungomare di Chiavari a bordo della propria autovettura.

I due sono stati controllati e trovati in possesso di mezzo chilo di hashish che avevano occultato sotto un sedile dell’auto.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al rinvenimento all’interno dell’abitazione del ragazzo di circa 7 chili di hashish, divisi in panetti, ovuli e cilindri, denaro contante pari alla somma di 5000 euro e varie attrezzature usate per pesare lo stupefacente e confezionarlo.

La coppia è stata tratta in arresto e, dopo la convalida dell’autorità giudiziaria, il 25enne è tuttora in custodia cautelare in carcere mentre la fidanzata è agli arresti domiciliari.