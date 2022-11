Chiavari (Genova) – Una coppia di fidanzati di 28 e 25 anni è stata fermata sul lungomare durante un’operazione di controllo della Polizia, che ha rinvenuto mezzo chilogrammo di hashish sotto uno dei sedili dell’auto sulla quale i due giovani viaggiavano.

Le forze dell’ordine hanno successivamente deciso di procedere con la perquisizione domiciliare, grazie alla quale hanno trovato altri sette chilogrammi della sostanza stupefacente, oggetti che servono per pesare e confezionare la droga e circa 5000 euro in contanti, considerati provenienti dall’attività di spaccio. Entrambi sono stati arrestati, con il 25 enne che si trova in carcere mentre la ragazza si trova agli arresti domiciliari.