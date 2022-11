Genova – Oltre 20mila mozziconi di sigaretta raccolti in due ore dai volontari per le vie di Sestri Ponente. E’ il risultato dell’iniziativa “Sfida il mozzicone” organizzata dai volontari di Cittadini Sostenibili, dal Comitato Pegli Bene comune ed alcuni esponenti del Municipio locale.

In un lasso di tempo di circa due ore, i volontari hanno raccolto un impressionante quantità di mozziconi dimostrando ancora una volta il livello di inquinamento causato dalle sigarette e la necessità di investire per ridurne l’abbandono.

I volontari, in gran parte ragazzi e bambini, si domandano se è davvero così difficile buttare i mozziconi nel cestino o dotarsi di un piccolo posacenere portatile.

Le “cicche” finiscono in mare attraverso tombini e caditoie e si trasformano in microplastiche che tornano nei nostri piatti attraverso il pesce pescato.

Un’emergenza che non è solo ambientale, quindi, ma anche per la nostra salute.