Ventimiglia (Imperia) – Indagini in corso sul misterioso caso di accoltellamento di un camionista che sarebbe avvenuto al confine con la Francia, a Ventimiglia. L’uomo avrebbe sentito dei rumori provenienti dal retro del camion e ha fermato il mezzo per verificare.

Secondo le prime informazioni avrebbe scoperto alcuni clandestini che si erano nascosti sul camion ed uno di loro lo avrebbe ferito con un coltello.

Il camionista è riuscito a richiudere il Tir e a chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine. L’uomo è stato soccorso e i clandestini sono stati fermati.

Ora la vicenda è oggetto di verifiche per cercare di capire le circostanze che hanno permesso ai Migranti di salire sul mezzo.

L’episodio testimonia la tensione sempre più alta in atto al confine tra Italia e Francia per il continuo tentativo dei disperati di proseguire il loro viaggio in Europa.

Chi passa il confine senza i documenti necessari viene riaccompagnato in Italia e consegnato alle autorità italiane che non possono fare altro che accogliere la persona in forza degli accordi del Trattato di Dublino sottoscritti e contro firmati e ratificati più volte dai vari Governi che si sono avvicendati nel nostro paese.

Trattati che stabiliscono che un Migrante debba restare nel primo paese di ingresso sino al completamento delle pratiche burocratiche per avere documenti e riconoscimento o meno dello status di rifugiato.

La maggior parte degli stranieri che arrivano in Italia non desiderano restarci perché altri Paesi, come Francia, Germania e paesi nord europei, hanno politiche di integrazione molto più favorevoli ma restano “bloccati” in Italia per effetto del trattato sottoscritto e accettato.