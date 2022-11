Genova – Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche della ragazza di 20 anni scomparsa dal traghetto La Superba, della compagnia di navigazione GNV in viaggio da Genova a Palermo. Sempre più labili le speranze di trovarla ancora in vita anche per l’emergere di un messaggio che sarebbe stato trovato sul telefonino della ragazza e nel quale chiederebbe scusa per il gesto che avrebbe fatto.

La giovane, originaria di Codogno, in Lombardia, avrebbe voluto inviare il messaggio ad una persona cui era legata sentimentalmente ma l’assenza di campo al momento della navigazione non ha permesso il suo invio.

E’ stato il fratello di 15 anni, che viaggiava con la ragazza verso Palermo e la casa dei nonni, a dare l’allarme quando non ha più trovato la sorella. Una ricerca sempre più disperata che ha fatto scattare l’allarme sia a bordo del traghetto, con ricerche a tappeto e sia della Guardia Costiera che ha pattugliato il tratto di mare percorso dal traghetto.

Al momento dello sbarco a Palermo le autorità hanno inviato squadre di ricerca a bordo con i cani molecolari ma della giovane non è stata trovata traccia.

L’esame del telefono cellulare avrebbe permesso di individuare il messaggio che potrebbe spiegare cosa è avvenuto: la giovane potrebbe essersi lanciata in mare.