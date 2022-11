Genova – Mercoledì 16 novembre la funicolare Zecca Righi interromperà temporaneamente il servizio per consentire lo svolgimento di necessarie attività in sala macchine e in linea: l’ultima corsa dai capolinea sarà alle ore 9.00 e il servizio riprenderà regolarmente con la corsa delle ore 10.40.

Per il tempo di fermo impianto saranno attive le linee bus sostitutive F1 e F2.