Genova – I lavori per la ristrutturazione della “Marinella” di Nervi sono ripresi e dovrebbero terminare a primavera secondo gli annunci ma residenti e frequentatori della passeggiata di Nervi sono perplessi e sempre meno inclini a dar credito agli annunci.

“Sono anni che ripetono che i lavori sono ormai in conclusione – spiegano i residenti – e francamente crederemo quando vedremo. Nel frattempo abbiamo un cantiere che deturpa uno degli angoli più belli della città e nessuno interviene per far rispettare le tempistiche”.

Le perplessità riguardano i nuovi “annunci” sulle tempistiche per finire i lavori. Più volte il termine è stato spostato nel tempo ed ogni volta sono stati delusi.

“L’ultimo annuncio diceva che l’albergo di lusso con annessa Spa e approdo sul mare per maxi yacht sarebbe stato ultimato prima dell’edizione di Euroflora 2022. Stiamo ancora aspettando”.

I dubbi riguardano anche ciò che si legge a riguardo dei lavori

“Leggiamo – proseguono i segnalatori – che sono stati ultimate le strutture portanti ma non ci risulta alcuna modifica strutturale e quindi al massimo saranno state intonacate le strutture in cemento armato che già esistevano. Non ci vogliono anni per farlo. Dopo una rapida fase di demolizione, la ricostruzione ci sembra molto, troppo lenta”.

I proprietari assicurano a mezzo stampa che i lavori procedono e stabiliscono un nuovo “obiettivo” per la primavera prossima, con tanto di struttura funzionante, accesso libero al mare per tutti e pontile per attracco di yacht e forse navette per ospiti di super lusso.

“Lo speriamo anche noi – concludono i segnalanti – e immaginiamo tutta la città. Ma cosa succede se anche questo obiettivo verrà mancato? Lo chiediamo a chi dovrebbe sorvegliare i lavori”.

Foto di Archivio