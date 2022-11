Inizio giornata difficile anche oggi sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure. Sull’Autostrada A12 Genova – Livorno viene segnalata coda all’allacciamento con la A7 Genova Milano e sulla A7 traffico congestionato in direzione Genova tra il casello di Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno

Coda anche sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova per lavori.

Coda anche tra Arenzano e Celle Ligure, sempre sulla A10 ma in direzione Ventimiglia e sempre per lavori.

Coda anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova e tra Masone e Voltri, sempre in direzione del capoluogo ligure e sempre a causa di lavori.

Disagi e code vengono segnalati anche in direzione contraria, da Voltri a Masone e sempre per lavori.