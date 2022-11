Genova – Un uomo è stato ferito a bottigliate in testa e con un cacciavite che ha provocato diverse ferite al torace. E’ successo in piazza Monteverdi nel quartiere di Cornigliano, nel ponente genovese.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 36enne per lesioni personali aggravate in concorso.

Lunedì pomeriggio è giunta alla Centrale Operativa la segnalazione di una rissa tra diversi soggetti, con uso di bottiglie e oggetti contundenti.

All’arrivo delle Volanti dell’U.P.G. e S.P. i soggetti coinvolti si sono allontanati ma hanno lasciato le tracce dei fatti appena avvenuti, cocci di bottiglia per terra e macchie di sangue. Nei pressi era presente un soggetto che presentava vistose macchie ematiche sulla mano. Controllato, gli sono stati trovati addosso un cacciavite, un taglierino, una chiave inglese e un apribottiglie con lama e cavatappi.

Nel frattempo è arrivata la segnalazione che un altro soggetto era stato trasportato al Pronto Soccorso a seguito di un’aggressione avvenuta poco prima in Piazza Monteverdi. In particolare la vittima ha riferito che, a seguito di una lite, è stato aggredito con una bottigliata in testa e con dei colpi di cacciavite sul torace infertigli da due soggetti da cui è riuscito a divincolarsi e a scappare. Dagli accertamenti svolti dai poliziotti è emerso che uno dei due aggressori era proprio l’uomo trovato nei pressi della segnalazione, conoscente della vittima e con la disponibilità di oggetti atti ad offendere.