Genova – Incidente stradale all’alba nel quartiere di Sampierdarena. Intorno alle 6,20 un 30enne a bordo di un mezzo a due ruote ha perso il controllo della moto ed è caduto rovinosamente a terra.

Soccorso dal 118 è stato trasferito nel vicino ospedale di Villa Scassi in codice giallo.

L’incidente è avvenuto per cause ancora da accertare in via Agostino Castelli ed il giovane potrebbe aver fatto tutto da solo. Al momento infatti non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.