Genova – Sale la tensione, a Nervi, nel dibattito tra pro e contro il provvedimento di Zona a Traffico Limitato, deciso dal Comune e chi sta cercando di modificarlo o farlo semplicemente cancellare.

Uno dei membri del Comitato che si batte contro la ZTL è stato infatti minacciato con una lettera dai contenuti inequivocabili.

Il commerciante non si lascia intimorire ma sulla vicenda indagheranno le forze dell’ordine.

La denuncia appare sulla pagina Facebook del Comitato Nervi No ZTL e racconta di un quartiere dove il provvedimento sta suscitando polemiche che vanno ben oltre il semplice confronto tra idee diverse.

“stamane – si legge nel post – un membro del comitato ed esercente di Nervi si è ritrovato una lettera dai toni minatori con allegato un articolo di giornale. Non è la prima volta che un membro del comitato venga intimidito tramite questi mezzucci ridicoli . Complimenti!

Bella gente!

Triste pensare come alcuni residenti si possano schierare con un potere che distrugge il piccolo commercio anziché lottare affianco ai propri negozi di quartiere per non farli chiudere! Triste , anacronistico aggiungerei…

Preferiamo non commentare Perché queste cose si commentano da sole.

Ci spiace!

Ovviamente ognuno spende i propri soldi dove preferisce A tal proposito vi informiamo che a breve il Sindaco costruirà l ennesimo mega supermercato, sventrando una collina ed una zona verde ,dove potrete fare i vostri acquisti nel modo migliore ,senza nessun cartello di protesta appeso.

A queste poche persone vogliamo dire

Che il Comitato

Unito al Civ Nervi 2005,

ai suoi più di 200 residenti iscritti ed alle mille firme raccolte di protesta e solidarietà ,

Lotterà per avere una Nervi migliore

Che sicuramente non è questa

Una Nervi pulita

Viva

Arricchita anche dalle sue botteghe storiche e piccoli esercizi che illuminano e colorano la via .

E per ultimo sottolineamo

Che allo stato attuale ,i negozi contrari a questo scempio sono 96 su 100

Quindi,

Sappiate,

Che anche dove non vedete esposto il cartello/scritta di protesta la si pensa sempre uguale!

Noi andiamo avanti

Nonostante le vostre misere lettere, già due,i vostri biglietti minatori sull ‘auto e annessi danni arrecati.

Le denunce sono state presentate alle autorità competenti ed alle testate giornalistiche.

Non importa

Si va avanti

Uniti

E Fieri

Supportati dalle centinaia manifestazioni di affetto che riceviamo ogni giorno dagli amici residenti.

Vi ricordiamo inoltre

Che per un piccolo pezzetto coattamente chiuso al traffico esiste un enorme zona che purtroppo il traffico lo ha raddoppiato.

Buona vita a tutti!

E meditate gente.. MEDITATE