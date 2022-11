Torriglia (Genova) – Il corpo senza vita di un Lupo è stato rinvenuto lungo la strada per il lago del Brugneto, nell’area del comune di Torriglia.

La carcassa apparterrebbe ad un esemplare giovane e presenta numerose ferite alla testa, particolare che ha insospettito le persone che lo hanno ritrovato ed hanno allertato le guardie regionali che hanno provveduto alla rimozione e alla consegna agli esperti del Museo di Storia Naturale di Genova che eseguiranno una perizia per capire se l’animale sa stato davvero travolto da un’auto.

La presenza dei lupi nel territorio della Liguria è ormai una realtà e nonostante leggende metropolitane come quella che vorrebbe i lupi predare anche gli animali domestici come cani e gatti, sino ad ora non si sono verificati episodi di bracconaggio o di uccisioni.

Sfortunatamente, però, la “narrazione” contro i Lupi è sempre più diffusa e genera false convinzioni.

La verità è che non si registrano attacchi di Lupi ai danni di uomini da fine Ottocento e che nei boschi della Toscana – sino a prova contraria – un bambino di appena due anni ha trascorso diverse notti nei boschi senza subire alcun attacco.

Diversa è invece la questione che riguarda gli allevatori di bestiame, soprattutto pecore, maiali e pollame.

In questi casi è possibile che si registrino casi isolati di predazione che sono risarciti dalle autorità o risolti con l’introduzione di cani da guardiania come i Maremmani.

Più facile, invece, e di più difficile soluzione, il caso di predazioni messe a segno da branchi di cani inselvatichiti (non Lupi).

In questo caso gli animali, che sono abituati alla presenza dell’uomo e non lo temono, possono avvicinarsi alle case e aggredire animali senza temere la reazione degli esseri umani.