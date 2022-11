Genova – Traffico ko, nel centro cittadino per il corteo organizzato dagli Studenti genovesi che protestano contro le misure prese dal nuovo Governo e chiedono maggiori risorse e attenzione per quello che, a tutti gli effetti, è il futuro del Paese.

Dopo essersi radunati in via Cadorna, nella zona di Brignole, questa mattina, gli studenti hanno iniziato la manifestazione che proseguirà secondo questo itinerario comunicato.

Via Cadorna – Piazza della Vittoria-Via Fiume-Piazza Verdi – Via De Amicis-Piazza Brignole-Via Serra-Via SS Giacomo e Filippo- Corvetto- Via XII Ottobre-Via S.Lomellini-Via XX Settembre- Piazza De Ferrari

Su Facebook la Rete degli Studenti Medi di Genova spiega i motivi della protesta:

“Uno dei primi atti politici di questo governo è stato cambiare i nomi dei Ministeri. Tra questi, il nuovo Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I fatti dell’Università della Sapienza, del decreto anti-rave, della recente questione di una nave con a bordo dellз naufragз ci dimostrano, in realtà, che questo governo non ha nessun merito, ma solo due parole d’ordine: repressione e disumanità.

Scenderemo in piazza contro un sistema che utilizza a scopo meramente propagandistico il merito e ne fa il suo baluardo. Specialmente se di meriti non ne ha.

Scenderemo in piazza per la giustizia sociale e climatica, per i diritti civili, per le carriere alias, per una vera edilizia scolastica, per un piano di trasporti gratuito e di qualità. Scenderemo in piazza per il diritto allo studio”