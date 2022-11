Genova – Una notte di paura si è verificata in via Romagna, nel quartiere genovese di Granarolo, quando dalla stanza di un tredicenne all’interno di un’abitazione è partito un cortocircuito, probabilmente da una presa elettrica.

Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco, al fine di mettere in sicurezza l’appartamento. Nel frattempo, però, il papà del ragazzo, grazie alla presenza di un estintore, ha prima domato le fiamme e poi portato in sicurezza il figlio e la moglie.

Padre e figlio sono rimasti lievemente intossicati, mentre per la donna si è reso necessario il trasporto in codice giallo all’ospedale San Martino. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.