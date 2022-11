Genova – Mondo sportivo genovese in lutto per la morte del presidente del San Desiderio Calcio, il 41enne Silvio Frangioni.

Il giovane e seguitissimo “presidentissimo” si era aggravato per una recidiva della fibrosi cistica che lo aveva già duramente messo alla prova qualche anno fa.

Le cure mediche non hanno nuovamente sconfitto la malattia.

Frangioni lascia moglie ed un figlio di 5 anni.

Il mondo del calcio dilettantistico lo ricorda sui social con numerose attestazioni di stima e di dolore e riconoscendo il suo grande lavoro al fianco della squadra che per la prima volta era salita in Promozione.

Celebre la sua ironia, proprio sui social, e la sua gioia di vivere che trasmetteva a tutte le persone che incontrava, sul campo e fuori.