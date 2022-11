Recco (Genova) – Oggi pomeriggio alle 18 avrà inizio il primo turno del 15° Festival scacchistico “Città di Recco”, organizzato come ogni anno dalla ASD Scacchi Golfo Paradiso “Giancarlo Musso”.

Circa 135 giocatori si affronteranno in tre Tornei per cinque turni, al venerdì, sabato e domenica, per contendersi un monte premi complessivo di oltre 3300 euro.

La competizione si svolge nelle palestre di Via Marconi del Liceo Nicoloso, che ha contribuito significativamente all’organizzazione dell’evento, in linea con una consolidata sensibilità per il valore educativo del gioco degli scacchi.

Sono iscritti partecipanti da provenienze diverse, in maggioranza (56%) esterni alla nostra regione, con presenze qualificate dalla Francia, Croazia, Serbia.

Molti i giovani, quasi il 30% gli iscritti nati dal 2004 in poi, due addirittura del 2014.

Da segnalare la presenza di due ragazzi che hanno conseguito piazzamenti di grande prestigio ai Campionati Mondiali quest’anno a Batuni, in Georgia

Sono Ria Arun di Milano, classe 2014, venticinquesima assoluta nella fascia Under 8, e Leonardo Vincenti di Bergamo, classe 2012, diciottesimo assoluto nella fascia Under 10.

Per Leonardo, in particolare, questo sarà il primo torneo giocato con la qualifica di Candidato Maestro della FSI, titolo conquistato da una settimana, che lo incorona quale più giovane CM della storia della Federazione.