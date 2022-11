Sanremo (Imperia) – Maxi sequestro di scatolette di tonno da parte della Guardia Costiera durante un controllo nei magazzini di un grossista locale. Il carico, oltre 22 mila confezioni per un peso complessivo di 4,5 tonnellate, non presentava etichette e si sospetta che potesse essere lavorato per essere venduto con denominazioni commerciali fittizie.

Il grossista che le nascondeva nel magazzino è indagato per frode in commercio relativa alla vendita di prodotti ittici con etichettatura contraffatta.

Secondo le ipotesi di accusa, infatti, la ditta, dopo aver acquistato il prodotto da terzi, procedeva a una etichettatura di “convenienza”, esclusivamente correlata alle richieste commerciali che pervenivano dalle aziende e dalle rivendite di tutto il nord Italia.

Il prodotto, acquistato sul mercato come “tonno al naturale” veniva poi inscatolato e rivenduto come appartenente ad una specifica specie di maggior pregio con un prezzo ben maggiore e mettendo a segno una vera e propria frode ai danni del consumatore finale..