Genova – Una visita guidata gratuita, domenica 20 novembre 2022 per scoprire il cammino sul percorso urbano dell’Acquedotto Storico in occasione della giornata nazionale del Sentiero Italia del Club Alpino Italiano.

Appuntamento nei giardini di piazza Manin e arrivo alle 12 al Porto Antico per il percorso guidato alla scoperta del percorso urbano dell’acquedotto storico che per secoli ha alimentato case, fontane e palazzi.

“Anche il Comune di Genova – spiega l’assessore allo Sport ed al Turismo Alessandra Bianchi – ha voluto partecipare a questo importante evento proponendo una visita guidata gratuita su uno dei percorsi più significativi della città, la tratta “urbana” dell’Acquedotto Storico di Genova, che da Piazza Manin raggiunge il Porto ​ Antico. La scelta non è casuale il tema di questa importante manifestazione è infatti la fruizione della Montagna, per un turismo montano più sostenibile e responsabile ed il concetto di plastic free”.

L’Acquedotto Storico ha assicurato l’approvvigionamento dell’acqua alla città di Genova per secoli e poterne ripercorrere la tratta urbana ascoltando le spiegazioni delle guide turistiche che saranno messe a disposizione dal Comune, aiuterà a capire l’importanza di questo importante elemento, indispensabile alla Vita.

L’Acquedotto Storico non è solo una importante testimonianza del nostro passato, non è solo una grande attrazione turistica che il Comune sta valorizzando attraverso importanti opere di restyling e tramite il progetto PEDEstriBUS Acquedotto storico: è anche un monito dell’importanza dell’Acqua per la Vita ​ del dovere che abbiamo noi tutti di tutelare “l’oro blu” e garantirne la disponibilità e l’accessibilità a tutti.