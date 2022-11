Genova – Un manifesto pubblicitario di Aster che riporta la scritta “il verde nelle nostre mani” fotografato accanto ad un’aiuola che avrebbe urgente bisogno di manutenzione. L’ironia e la comicità involontaria corre sul web ed in particolare sulla pagina Facebook “Genova, contro il degrado” che pubblica l’immagine che sta suscitando commenti e battute al vetriolo di molti genovesi.

“A giudicare dal campo di spighe là dietro – è scritto nel post che correda la foto – non sembra che il posizionamento pubblicitario sia proprio azzeccatissimo… zona S. Benigno…”.

La campagna informativa di Aster è presente in molte zone della città e la scelta – ci si augura casuale – delle postazioni per le affissioni – genera alcuni involontari “inciampi”.

Un rapporto di odio-amore quello tra i genovesi e chi si occupa del verde urbano, spesso in condizioni non proprio agevoli tra mille difficoltà oggettive e che porta spesso a critiche pesanti in occasione di tagli di alberi e supposta mancata o tardiva manutenzione delle aiuole e delle strade cittadine.