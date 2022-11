Genova – Sta attraversando le vie di Cornigliano il corteo dei lavoratori dell’ex Ilva in sciopero per 4 ore per protestare contro il blocco delle commesse all’indotto che rischia di far chiudere ben 145 aziende.

I lavoratori si sono incontrati alle 7,30 davanti ai cancelli delle Acciaierie di Cornigliano ed hanno deciso di proseguire la protesta

A rischio il traffico del ponente genovese e non solo.

Il corteo si trova ora in via San Giovanni d’Acri e la rampa della strada Guido Rossa che conduce alla via risulta chiusa al traffico.

Acciaierie d’Italia non si è presentata, lo scorso 17 novembre, all’incontro con il neo Ministro Adolfo Urso convocata proprio per affrontare la situazione dal punto di vista occupazionale che delle contestazioni fatte dall’azienda circa il mancato versamento delle somme promesse dal Governo Draghi.

notizia in aggiornamento