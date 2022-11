Genova – Ancora un caso di violenza sessuale ai danni di una giovane nel capoluogo ligure. Dopo il caso della donna di 40 anni che ha denunciato di essere stata drogata e violentata da alcuni uomini in ValBisagno, una giovane si è rivolta, sempre all’ospedale Galliera per denunciare un’aggressione e violenza sessuale avvenuta nella notte di sabato all’uscita da una discoteca di Sampierdarena.

La vittima ha raccontato di aver accettato un passaggio e il suo aguzzino avrebbe fatto una “sosta” presso la sua abitazione dove ha poi assalito la giovane mostrando le sue reali intenzioni.

La vittima è riuscita a fuggire poco dopo e ha chiamato un parente che ha allertato le forze dell’ordine e l’ambulanza che ha portato la giovane in ospedale, al Galliera.

Qui, al pronto soccorso, è scattato il protocollo appositamente studiato per questo tipo di situazioni e una psicologa ha accompagnato la giovane durante tutte le visite e gli accertamenti del caso e durante la denuncia per violenza sessuale in cui è contenuto anche l’indirizzo dell’aggressore.

Preoccupa l’aumento costante di episodi di violenza che vedono coinvolte donne.

Pochi giorni fa una donna aveva denunciato di essere stata picchiata selvaggiamente da un camionista all’interno di un bagno del Terminal Traghetti, che aveva ripreso perché fumava in un luogo dove è proibito farlo.