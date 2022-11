Genova – I vigili del fuoco sono intervenuti in via Brighenti, ieri sera, nel quartiere di Cornigliano, per una grossa perdita di gas segnalata dai residenti che avvertivano un forte e caratteristico odore.

Intorno alle 19,30 la strada è stata chiusa e i pompieri hanno fatto una serie di misurazioni nelle case più vicine alla sospetta perdita per valutare la necessità di evacuare le persone.

Individuata la perdita sono intervenuti i tecnici della rete di distribuzione che hanno interrotto l’erogazione per mettere in sicurezza la zona e procedere con le riparazioni.

Sostituito un tratto di tubazione, la strada è stata riaperta e il gas è tornato ad alimentare cucine e impianti di riscaldamento.