Genova – Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria ha respinto la richiesta di sospensiva per il progetto per la costruzione della nuova Diga Forane.

“La Diga di Genova va avanti – ha commentato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – il Tar ha rigettato la richiesta di sospensiva. Una buona notizia che evita una battuta d’arresto per la realizzazione di un’opera fondamentale per la Liguria e per il Paese. Ora avanti per arrivare all’inizio dei lavori nel più breve tempo possibile”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al pronunciamento del Tar Liguria sulla nuova diga foranea del porto di Genova.