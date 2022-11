Inizio settimana con un progressivo aumento della nuvolosità per il progressivo avvicinamento dalla Francia di una perturbazione che, tra la serata di lunedì e le prime ore di martedì, si approfondirà sul Mar Ligure generando un minimo di bassa pressione.

È atteso il ritorno di piogge, ed anche nevicate, sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 21 novembre 2022

Nel corso della mattinata progressivo aumento della nuvolosità a partire da ponente.

Nel pomeriggio cieli molto nuvolosi o coperti ovunque, con i primi piovaschi che interesseranno il settore centro-orientale.

Nel corso della serata precipitazioni più diffuse, i fenomeni risulteranno maggiormente intensi e continui sul centro-levante regionale. Quota neve in progressivo calo con il passare delle ore, fiocchi che nella notte su martedì potranno spingersi fino a quote collinari sui versanti padani occidentali.

Venti fino a metà giornata moderati, con rinforzi fino a tesi, da sud-est sul centro-levante, deboli di direzione variabile a ponente. Nel pomeriggio moderati o forti dai quadranti sud-occidentali, raffiche più intense sui versanti padani centro-orientali ed in mare aperto. Nel corso della serata ventilazione che si disporrà da sud/sud-est a levante, dai quadranti settentrionali altrove.

Mare in mattinata da poco mosso a mosso ovunque. Nel pomeriggio, ed in serata, molto mosso al largo e sul centro-levante, mosso altrove.

Temperature stazionarie od in leggero aumento. Brusco calo termico nel corso della serata.

Costa: min +8/14°C, max +15/20°C

Interno: min -2/+9°C, max +11/15°C (fondovalle/collina)

Martedì 22 novembre 2022

Nella notte, e fino alle prime ore del mattino, precipitazioni diffuse, più intense sul centro-levante regionale.

Neve fino a quote collinari sui versanti padani occidentali, non si escludono fiocchi fino a fondovalle sulla Val Bormida occidentale; quota neve oltre i 1000 metri sull’Appennino orientale.

Nel corso della mattinata attenuazione dei fenomeni a partire da ponente, mentre saranno ancora possibili delle precipitazioni a levante.

Nel pomeriggio generale esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite che avanzeranno dall’Imperiese.

Venti forti, con rinforzi fino a burrasca, dai quadranti settentrionali. Intensità in graduale diminuzione a partire dal pomeriggio.

Mare da mosso a molto mosso sotto-costa, agitato al largo.

Temperature in deciso calo.

Tendenza per mercoledì 23 novembre 2022

Giornata caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intera regione.

Temperature minime in ulteriore calo nelle zone interne, massime in rialzo ovunque.