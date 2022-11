Rocchetta Nervina (Imperia) – Attimi di paura per una coppia francese che nel pomeriggio di ieri si è avventurata nei boschi della val Nervia, ma con il calare del sole ha perso l’orientamento e ha dovuto allertare i soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i quali in poco tempo sono riusciti a ritrovare i dispersi e portarli in salvo in paese. Una volta tratti in salvo, i due si trovavano in buone condizioni di salute e non si sono rese necessarie le cure da parte dei sanitari del 118.