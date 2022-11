Savona – Quando i volontari dell’Enpa lo hanno trovato non credevano ai loro occhi, il piccione in difficoltà segnalato vicino ad un distributore di benzina non riusciva a volare perchè aveva una zampa intrappolata in una tagliola.

I volontari si sono avvicinati all’animale con attenzione e cautela e lo hanno prima liberato della terribile trappola e poi lo hanno trasferito per le cure da un veterinario ce ha rilevato gravi ferite alla zampa e uno stato di generale deperimento che ne mette in pericolo la sopravvivenza.

“La cattiveria dell’uomo non ha limiti – scrive l’Enpa sulla sua pagina Facebook – Questo povero colombo era in un angolino di un distributore di benzina a Savona agonizzante aspettando che qualcuno lo aiutasse a liberarsi da questa trappola che si portava dietro da chissà quanto tempo. La zampa è gravemente ferita, la muscolatura è contratta…. Qualcuno deve aver messo questa tagliola per chissà cosa catturare, una cattiveria inaudita e un gesto punibile legalmente. Ora speriamo di rimetterlo in sesto. Forza piccolo.

Mentre il piccione viene curato si stanno cercando informazioni per risalire all’autore del gesto. Per lui scatterà una denuncia per maltrattamento di animali.