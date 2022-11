Genova – Sono oltre quaranta gli interventi effettuati da stamane dai Vigili del fuoco.

Oltre il notevole numero di alberi e rami pericolanti, segnaliamo un ponteggio in via Fieschi e uno striscione alla Foce.

Quest’ultimo, di cui si allegano le immagini, rischiava di volare sulla sopraelevata con notevole pericolo per il traffico in transito.

Grazie all’uso dell’autoscala i Vigili del fuoco lo hanno raggiunto e rimosso. Per l’operazione è stato necessario chiudere temporaneamente il traffico veicolare sulla sopraelevata stessa.