Inizio mattinata complesso per le autostrade attorno al capoluogo ligure con traffico in rapido aumento e code segnalate già sulla A26 Voltri – Gravellona Toce, causa lavori, tra Ovada e Masone.

Coda anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia, a causa di un cantiere.

Sempre sulla A10 chiuso in entrata ed in uscita, sino al 6 dicembre, il casello di Celle Ligure per lavori.