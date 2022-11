Genova – Grave incidente, questa mattina, in via Borzoli dove un’auto ed una moto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che è stato sbalzato alla sella e gettato a terra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30 e sul posto è arrivata l’ambulanza del 118.

Il centauro, un uomo di 63 anni, è stato trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.