Cogoleto (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni della donna coinvolta ieri in un brutto incidente stradale sul lungomare della statale Aurelia.

La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da un mezzo di passaggio che l’ha scagliata a terra.

Nell’impatto la persona ha riportato diverse fratture ed un grave trauma cranico ed è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 giunta sul posto poco dopo.

Il personale l’ha immobilizzata su una speciale barella spinale che evita lesioni alla colonna vertebrale e poi l’ha stabilizzata ed intubata.

Subito dopo è scattata la corsa per l’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

In corso la ricostruzione dell’incidente e le responsabilità di quanto accaduto.