Genova – Due nuove panchine rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, verranno “inaugurate” domani, venerdì 25 novembre 2022, alle ore 12 in piazza Suppini e sull’Acquedotto Storico, nel quartiere di Struppa.

L’iniziativa si svolge nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e vedrà la partecipazione di Francesca Corso, assessore alle Pari opportunità del Comune di Genova e di Maurizio Uremassi, presidente del Municipio IV Media Val Bisagno.

Il colore rosso e l’indicazione del numero 1522 contro ogni tipo di violenza sono simbolo dell’impegno che l’Italia tutta mette nel contrasto ad un fenomeno tristemente noto e che si combatte anche sensibilizzando le persone a denunciare ogni episodio prima che si trasformi in una tragedia.