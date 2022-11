Genova – Vigili del fuoco e tecnici Iren al lavoro in piazza Vittorio Veneto, nel quartiere genovese di Sampierdarena per una grossa fuga di gas.

Secondo le prime informazioni la polizia locale avrebbe interrotto il traffico in via Buranello e risulta bloccato anche il traffico ferroviario per precauzione.

I pompieri stanno cercando il punto esatto della perdita dopo l’allarme di alcuni residenti che hanno chiamato dopo aver sentito un forte odore di gas

La Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Liguria segnala la fuga di gas in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena.

Sul posto si trovano i Vigili del Fuoco che stanno valutando la necessità di eventuali evacuazioni delle abitazioni nei palazzi circostanti.

Il personale della Sala Operativa regionale è in contatto anche con Rfi: la linea ferroviaria, temporaneamente interrotta, è ora in fase di riattivazione. Il Comune ha disposto la chiusura al traffico di via Buranello, all’altezza di via Giovannetti.

notizia in aggiornamento