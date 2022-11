Celle Ligure (Savona) – Autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa, dalle 20 di questa sera, nel tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova a seguito di un incidente, nel quale un mezzo pesante che trasportava un mezzo d’opera ha urtato danneggiandolo un cavalcavia all’altezza del km 28.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione I° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico risulta bloccato e si registrano 2 km di coda.

I tecnici di Autostrade per l’Italia sono sul luogo dell’evento per le necessarie verifiche tecniche propedeutiche alla valutazione del danno e le conseguenti attività di ripristino.

Sul luogo dell’evento, è in fase di attivazione una corsia deviata sulla carreggiata opposta per consentire la riapertura del tratto durante le attività di verifica.

Per il traffico locale diretto verso Genova, si consiglia di uscire ad Albissola e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare a Varazze.

Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti che da Ventimiglia sono diretti verso Genova si consiglia di utilizzare l’ A6 Torino – Savona in direzione Torino e tramite l’ A21 Torino – Piacenza raggiungere l’A26 Genova Voltri – Gravellona Toce in direzione Genova.