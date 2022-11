Genova – Un punto informativo, con agenti di polizia pronte a dare tutte le informazioni e a rispondere alle domande in piazza De Ferrari, sino alle 18 di oggi, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Ad organizzarlo la Questura di Genova, nell’ambito della campagna “Questo non è amore” e che partecipa all’iniziativa “Qui non c’è posto per la violenza” promossa dalla Regione Liguria in collaborazione con il Comune di Genova, l’A.M.T., i centri antiviolenza e le associazioni che operano sul territorio.

Nel contesto dell’evento che si svolge in piazza De Ferrari, dalle ore 11 alle ore 18, dove sosterà un bus dedicato alla divulgazione di messaggi di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere in cui verrà installato un sedile rosso che richiamerà il tema della campagna, è prevista la partecipazione di un’equipe multidisciplinare composta da operatori specializzati della Questura al fine di fornire utili informazioni nonché agevolare un contatto diretto con le potenziali vittime per favorire l’emersione del fenomeno.Di seguito i dati di maltrattamenti, atti persecutori, percosse e ammonimenti riferiti al Comune e alla Provincia di Genova nel periodo gennaio ottobre 2021 e stesso periodo 2022.

COMUNE DI GENOVA REATO GEN-OTT ANNO 2021 GEN-OTT ANNO 2022 DIFF % MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA 145 180 24,1% ATTI PERSECUTORI 120 108 -10,0% PERCOSSE 105 125 19,0% AMMONIMENTI ART. 3 25 42 68,0% AMMONIMENTI ART. 8 7 9 28,6% PROVINCIA DI GENOVA REATO GEN-OTT ANNO 2021 GEN-OTT ANNO 2022 DIFF % MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA 212 226 6,6% ATTI PERSECUTORI 166 138 -16,9% PERCOSSE 164 176 7,3% AMMONIMENTI ART. 3 28 49 75,0% AMMONIMENTI ART. 8 7 13 85,7% % DEL REATO NEL COMUNE RISPETTO ALLA PROVINCIA REATO GEN-OTT ANNO 2021 GEN-OTT ANNO 2022 DIFF % MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA 68,4% 79,6% 16,4% ATTI PERSECUTORI 72,3% 78,3% 8,3% PERCOSSE 64,0% 71,0% 10,9% AMMONIMENTI ART. 3 89,3% 85,7% -4,0% AMMONIMENTI ART. 8 100,0% 69,2% -30,8%

Per gli ammonimenti i dati presi in esame per Provincia e Comune sono stati estrapolati basandosi sul luogo dell’ufficio segnalante.