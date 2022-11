Genova – Un locale abbandonato, in via Buranello a Sampierdarena, lasciato con la saracinesca semi sollevata e trasformato in discarica. La protesta viaggia sui social e riguarda una ex attività che sorge proprio accanto ad una fermata del Bus, vicino a piazza Barabino e che sta diventando simbolo del degrado della zona.

L’ingresso lasciato aperto è un invito a gettare all’interno la spazzatura e, secondo alcuni residenti, offrirebbe riparo a sbandati di ogni genere.

L’appello rivolto al Municipio e al Comune è quello di ripulire il locale – o di farlo ripulire a chi ne è responsabile – e di provvedere affinché il locale possa essere quantomeno chiudo in modo completo, evitando l’accumulo di spazzatura.

“Se poi si trovasse il modo di farlo riaprire, magari con qualche attività – spiegano i residenti – sarebbe anche un presidio in più contro degrado ed abbandono in cui sta lentamente scivolando l’intero quartiere e nel silenzio generale”.