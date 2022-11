Santa Margherita Ligure (Genova) – Un incidente si è verificato poco prima delle ore 8 in via Torre San Gioacchina nella frazione di San Lorenzo della Costa, quando una moto e un’auto – per cause ancora da definire – si sono scontrate.

Ad avere la peggio la giovane di 20 anni a bordo del mezzo a due ruote, rimasta lievemente ferita. I sanitari del 118, intervenuti inizialmente in codice giallo, hanno curato la ragazza sul posto, senza che fosse necessario il suo trasporto all’ospedale. Sul luogo del sinistro stradale, inoltre, è giunta anche la polizia locale per chiarire la dinamica dell’incidente.