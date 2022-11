Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Torna la neve e torna, in mondovisione, la statua fallica davanti al rifugio del Prato della Cipolla.

La composizione goliardica è apparsa alle prime luci dell’alba davanti alla webcam che permette di ammirare le bellezze del circondario da qualunque parte del mondo.

I goliardi sono tornati a colpire e certamente la nuova “istallazione artistica” diverrà celebre sul web

La composizione in forma fallica compare ormai da qualche anno ogni volta che nella zona arrivano le prime nevicate.

La presenza di una videocamera collegata via Internet fa sospettare che gli autori siano dei burloni della zona.

Nonostante le segnalazioni, però, nessuno si è mai preso la briga di dargli la caccia nella convinzione che non si tratti di un delitto ma, appunto, di uno scherzo beneaugurante per la stagione invernale.

La webcam che permette di ammirare l’istallazione e il magnifico panorama si trova qui: