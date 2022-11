Genova – Strade chiuse, deviazioni del traffico, quartiere blindato dalle forze dell’ordine e folla urlante. Residenti costretti a restare in casa o a subire disagi per il traffico con la tensione che sale nel quartiere di Marassi, per la manifestazione organizzata da parte della tifoseria blucerchiata che protesta contro il possibile ritorno di Massimo Ferrero al vertice della società e per chiedere trasparenza sullo stato di avanzamento dell’operazione di vendita ad emissari della famiglia reale del Qatar.

Come annunciato con un tam tam che ha visto anche minacce per i giornalisti, parte della tifoseria blucerchiata manifesta per strada, nel quartiere di Marassi, costringendo ad un maxi assembramento di forze dell’ordine e a modifiche del traffico e della viabilità nella zona dello stadio Luigi Ferraris.

La protesta si concentra contro Ferrero e la sua famiglia e i manifestanti chiedono che l’imprenditore che di fatto è proprietario della squadra non si mostri in pubblico e abbandoni il progetto di occuparsi nuovamente della società annunciato qualche settimana fa.

Nel contempo si chiede chiarezza per le voci sulla trattativa per la vendita di squadra e società ad un emissario dello sceicco che guida il Qatar che ospita il campionato mondiale e che ha già mostrato interesse per numerose squadre di serie A dopo aver acquistato alcune società calcistiche in Europa.

I tifosi hanno poi sfilato in corteo verso la sede della Sampdoria in Corte Lambruschini.