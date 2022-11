Genova – Una manifestazione contro il ritorno di Massimo Ferrero al vertice della società blucerchiata e per chiedere trasparenza sulle trattative di cessione della squadra condite con palesi minacce rivolte ai Giornalisti. Sta sollevando molte perplessità e preoccupazione per il contenuto di un volantino che circola da giorni negli ambienti di parte della tifoseria blucerchiata e che, al momento, non risulta essere stata sconfessata da nessuno, della Società e della stessa tifoseria organizzata.

Nel volantino si legge, in chiusura: “GIORNALISTA? Evita di avvicinarti! Uomo avvisato…”

Parole inaccettabili in un paese democratico e a corredo di una comunicazione rivolta a decine di migliaia di persone, unite da una fede calcistica.

Ordine dei Giornalisti, Associazione Ligure dei Giornalisti, Gruppo Cronisti Liguri e Ussi Liguria (gruppo Ligure Giornalisti sportivi) esprimono condanna e preoccupazione per il volantino a firma “La Sud” nel quale sono contenute intimidazioni e minacce nei confronti dei giornalisti.

In una nota unitaria i giornalisti della Liguria rispondono al volantino:

“Sappiano gli autori – si legge nella nota – che i giornalisti non si fanno intimorire e continueranno con professionalità a svolgere il loro mestiere di cronisti nell’interesse dei lettori.

Ordine dei giornalisti della Liguria, Associazione ligure dei Giornalisti, Gruppo Cronisti della Liguria e Ussi Liguria chiedono che sia garantito il diritto di cronaca nella piena sicurezza e auspicano un clima di civile rispetto, lo stesso rispetto che nutrono verso il diritto dei cittadini di tenere manifestazioni”.